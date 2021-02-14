Son dakika haberi | Bahçeli'den 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili flaş açıklamalar: PKK'nın sonu göründü...

PKK VE DESTEKÇİLERİNİN HESABA ÇEKİLMESİ İÇİN BİR KARAR ANI

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız Sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet.