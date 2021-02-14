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haberi | Bahçeli'den 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili flaş açıklamalar: PKK'nın sonu göründü...

haberi: MHP Genel Başkanı , 'da 13 sivilin şehit edilmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 11:33 Son Güncelleme: 14.2.2021 12:08 ABONE OL
Son dakika haberi | Bahçeli'den 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili flaş açıklamalar: PKK'nın sonu göründü...

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum." dedi.

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HAİNLERİ KİM AKLAMAYA VE ARKALAMAYA YELTENİYORSA...

Bahçeli, "Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır.

PKK'NIN SONU GÖRÜNDÜ

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü.

PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

PKK VE DESTEKÇİLERİNİN HESABA ÇEKİLMESİ İÇİN BİR KARAR ANI

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız Sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet.

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Son dakika haberi | Bahçeli'den 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili flaş açıklamalar: PKK'nın sonu göründü...
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