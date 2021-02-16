AK Parti Kadın Kolların 6’ıncı olağan kongresi yapıldı

AK Parti Şırnak 6'ıncı Kadın Kolları Olağan Kongresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Siirt Milletvekili Semiha Ekinci, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduktan sonra Gara şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu.

Kongreye katılan AK Parti Siirt Milletvekili Semiha Ekinci, PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen 13 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.

Ak Parti olarak her zaman Şırnaklı annelerin yanında olduklarını belirten Milletvekili Semiha Ekinci; "Bizim kongrelerimiz şölen havasında geçiyor ama Gara'daki şehitlerimizden ve diğer şehitlerimizden dolayı hepimizin yüreği yanık. Hepimizin içi acıyor. 10 gün önce Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam ile Diyarbakır'daki annelerimizi ziyaret etmiştik. Bu vahim olayda hain PKK terör örgütünün haince yaptığı bu olayda orada nöbette bekleyen annelerimizden 5 tanesinin evladının şehit olduğunu haber aldık. Orada bir babamız kitap yazmış. Baba 'bu kitabı yazmamın evladıma sıkıntı yaratacağımı biliyorum. Ama gençlerimiz özellikle kürt gençlerimiz bunu okuduğunda devletine ne kadar bağlı olması gerektiğini anlayacak' dedi. Ve dün Diyarbakır Milletvekilimiz Oya Eronat ordaki ailelerimizle görüşmüş. Oradaki aileler 'evet bizim evlatlarımız şehit oldu. Ama biz bu davadan tek bir çocuğumuzun terörün elinde kalmaması için direnişimiz oturmamız devam edecek' demişler. Burada Şırnak annelerimizi de tebrik ediyorum. Diyarbakır Annelerimizden sonra Şırnak annelerimizde teröre gereken cevabı veriyor. Bizlerde Ak Parti genel merkezi olarak Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Mardin annelerimizin yanındayız. Onların ellerinden öpüyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz hep birlikte 83 milyon bir arada huzur içinde yaşarsak Türkiye'yiz" dedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği bir video mesaj da salonda yayımlandı. Erdoğan mesajında, kalenin içerden fethedileceğini ifade ederek, "Sizler hanımları ikna ettiğinizde onlar beyleri ikna etmenin yolunu zaten bulur. Kadınların potansiyelini ve gücünü hakkıyla değerlendiremeyen bir siyasi gücün bu ülkede başarı şansı yoktur. Kadınları siyasette bir vitrin malzemesi olarak görenlerin akıbeti hüsranla sonuçlanmaya mahkûmdur. Bizim kadınlarımızı siyasette ve hayatın her alanında gereken yere getirme mücadelemiz samimi bir mücadeledir" dedi.

AK Parti kadın kollarının en önemli görevlerinden birisinin de ailenin korunması ve geliştirilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün batı dünyası aile kurumuna sahip çıkmadığı ve hatta bilerek kökünden yıktığı için temelleri çatırdıyor. Aileyi değersiz hale getiren toplumlar madde bağımlılığından şiddete ve nesillerin devamlılığının kesintiye uğramasına kadar pek çok tehditle karşı karşıyadır. Giderek yoğun şekilde aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırıya maruz kalmamızın gerisindeki sebeplerden biri de budur. Gençlerimizin önüne rol model olarak çıkarılan örneklere baktığımızda bu gerçeği çok daha iyi görüyoruz. Özellikle medya yoluyla yansıtılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin hepsi önce aileyi hedef alıyor. Medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin sürekli cazip gösterilmesi bilinçli bir tercihtir. İstediğiniz gibi yoğurabilmek için önce bireyi ailesinden koparmanız gerekiyor. 'Tabuları yıkmak' klişesi altında pazarlanan tün davranış kalıpları bireyi bu kıvama getirmeyi amaçlıyor. Milletimizin üzerinde uzunca bir zamandır oynanan bu oyunun kısmen de başarı kazandığını kabul etmek zorundayız. AK Parti olarak hükümetimizle ve teşkilatımızla bu oyunun önüne geçmek için tüm gücümüzle çalışmak mecburiyetindeyiz."





12 yıldır Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Hatice Atan, görevini Fatma Bişenk Acar'a bıraktı.