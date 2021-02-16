Bakan Soylu ve Akar'dan 2 partiye ziyaret

Bakan Soylu ve Akar, CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret ederek PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin bilgi verdi.







Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, iki Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.





Bakanlar Akar ve Soylu, saat 14.00'de de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret ederek Gara operasyonu hakkında bilgilendirecek. İki bakan, ziyaretlerinin ardından TBMM Genel Kurul'da milletvekillerine operasyona ilişkin bilgi verecek.

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