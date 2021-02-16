Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.00'da basın açıklama yapması bekleniyor.

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU!

Toplamda 31 milyon 633 bin 171 test yapıldı. Bugün yapılan 116 bin 452 testten 7 bin 945 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 594 bin 128 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 482 bin 435'e yükseldiği açıklandı.