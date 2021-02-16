Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ederken Bilim Kurulu Toplantısı ile alınan kararlarda büyük önem taşıyor. Haftanın belirli gün ve saatinde gerçekleştirilen toplantıda gündemin öne çıkan konuları konuşuluyor. Bakan Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu haftaki tarihi duyuruldu. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Şubat ayının ortasında gündemde yer alan Bilim Kurulu Toplantısı tarihi belli oldu. Yeni hafta da Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'da gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor…
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Bu haftaki toplantıda aşılama çalışmaları, tedbirler, corona mutasyonu ile ilgili konuların ele alınacak. Toplantıda, ikinci aşamada aşılamanın nasıl yürütüleceği ve yeni aşıların tedariki de konuşulacak.
Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.00'da basın açıklama yapması bekleniyor.
Toplamda 31 milyon 633 bin 171 test yapıldı. Bugün yapılan 116 bin 452 testten 7 bin 945 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 594 bin 128 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 482 bin 435'e yükseldiği açıklandı.