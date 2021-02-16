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ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen için bu haftaki tarih merak ediliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Bakan Koca ve kurul üyeleri gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra kamuoyunun bilgisine sunuyor. En son 10 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantıda aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olmuştu. Bu haftaki toplantıda aşılama çalışmaları, tedbirler, corona mutasyonu ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor. , hangi gün yapılacak? Gelen son dakika bilgisine göre Bilim Kurulu Toplantısı belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 11:20 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ederken Bilim Kurulu Toplantısı ile alınan kararlarda büyük önem taşıyor. Haftanın belirli gün ve saatinde gerçekleştirilen toplantıda gündemin öne çıkan konuları konuşuluyor. Bakan Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu haftaki tarihi duyuruldu. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Şubat ayının ortasında gündemde yer alan Bilim Kurulu Toplantısı tarihi belli oldu. Yeni hafta da Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'da gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor…

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Bu haftaki toplantıda aşılama çalışmaları, tedbirler, corona mutasyonu ile ilgili konuların ele alınacak. Toplantıda, ikinci aşamada aşılamanın nasıl yürütüleceği ve yeni aşıların tedariki de konuşulacak.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.00'da basın açıklama yapması bekleniyor.

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Toplamda 31 milyon 633 bin 171 test yapıldı. Bugün yapılan 116 bin 452 testten 7 bin 945 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 594 bin 128 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 482 bin 435'e yükseldiği açıklandı.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!
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