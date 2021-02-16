Yerinde karar dönemi nedir, ne anlama geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan “yerinde karar dönemi” açıklaması!





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada şu detaylar yer alıyor…

'Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçiyoruz'

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

Koronavirüs Bilim Kurulumuzla bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

Salgın yönetiminde "yerinde karar" döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.