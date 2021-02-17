CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dünyadan habersiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bakanlığın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan 14 maddelik iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıkladığı sonuç bildirgesinde; iklim değişikliğiyle mücadelenin etkin şekilde yönetilmesi için iklim kanunu da dahil olmak üzere çok önemli başlıklar yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE YOL HARİTASI

İşte Bakan Kurum'un açıkladığı Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yol haritası: