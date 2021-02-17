CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dünyadan habersiz

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iklim değişikliğiyle ilgili eylem planları hazırladıklarını duyurduğu tweeti överken, iklim krizine karşı devletin tüm kurumlarıyla yaptığı çalışmalardan habersiz olduğunu ortaya koydu.
CHP'li Murat Bakan, Tunç Soyer'in iklim değişikliğiyle mücadele için eylem planı hazırladıklarını yazdığı tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Değerli Başkanım, bu adımınızdan umarım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da feyzalır. İklim krizi gerçek beka krizidir. Sizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM, 14 MADDEDEN OLUŞAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE SONUÇ BİLDİRGESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI
Oysa ki; CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan söz konusu tweeti atmasından saatler önce Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı geniş çaplı toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 maddeden oluşan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın bihaber olduğu iklim değişikliğiyle mücadele toplantısında konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye'nin iklim konusunda attığı adımlara destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.
İklim kriziyle mücadele noktasında önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, eğitimden ulaşıma, belediyecilikten turizme kadar, tüm kurumlarla hayatı yeniden tasarlamak için el ele verilmesi gerektiğini ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bakanlığın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan 14 maddelik iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıkladığı sonuç bildirgesinde; iklim değişikliğiyle mücadelenin etkin şekilde yönetilmesi için iklim kanunu da dahil olmak üzere çok önemli başlıklar yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE YOL HARİTASI
İşte Bakan Kurum'un açıkladığı Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yol haritası: