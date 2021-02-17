CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı eyleme katılıp şov yapmak istedi! İşçiler kovdu...

CHP DİSİPLİN KURULU ÜYESİNDEN BAŞKANA REST

Sık sık söz almak isteyen Başkan Kerimoğlu'na hitap eden DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No'lu Şube Başkanı ve CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Adil Çiftçi ise "Biz hakkımızda açılan davanın geri çekmesini istiyoruz. Biz sorunlarımızı masa başında çözmek, özgürce toplu sözleşme yapmak istiyoruz. Vereceğiniz talimat karşısında 10 dakikada davayı geri çekilebilir ve toplu sözleşmemiz yapılabilir" ifadelerini kullandı. İşçilere ıslık ve alkışlarla tepki gösterilmesinin ardından Bülent Kerimoğlu, güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.