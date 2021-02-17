Sakarya’da yollar ulaşıma açıldı

Son 13 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Sakarya'da 1 grup yolu hariç bütün yollar ulaşıma açıldı. Başkan Ekrem Yüce, "Grup yollarımızdan 1'i hariç hepsini ekiplerimiz temizledi" dedi.

REKOR KIRILDI



Sakarya şehir merkezinde bu sabah ölçülen 34 santimetrelik kar örtüsü 2008 kışından bu yana kaydedilen en yüksek kar kalınlığı olarak kayıtlara geçti. Şehirde en çok kar örtüsü 2008 Şubat'ın da 54 santimetre olarak ölçülmüştü. Bu tarihten sonra şehir merkezine 2015'te 27 santimetre, 2012-2013 kışında 23 santimetre, 2016'da 22 santimetre ve 2017'de 21 santimetre kar yağmıştı. Öte yandan Sakarya'nın yüksek kesimlerinde ise kar kalındığı 1 metreyi aştı.

1 YOL HARİÇ



Gece bastıran kar yağışıyla birlikte Sakarya'nın 16 ilçesindeki 99 mahalle grup yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollarla birlikte yoğun çalışma içine giren Sakarya Büyükşehir belediyesi'ne bağlı 40 araç grup yollarını açmak için yoğun mesai içine girdi. Öğleden sonra 99'dan 40'lı rakamlara inen ulaşıma kapalı yol sayısı an itibariyle Geyve İlçesi'nde bulunan 1 yol hariç tamamı açıldı.

YÜCE: 7/24 MÜCADELE



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ekiplerin 7/24 karla mücadele ettiğini anımsattı. Başkan Ekrem Yüce, "Cumartesi gününden itibaren kar ile mücadelede tuzlama araçlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağdığından bugüne şükürler olsun ki ciddi bir sorun ile karşılaşmadık. Şu anda il genelinde 1 grup yolumuz kapalı ve onu da ekiplerimiz açmak için mesai harcıyor Çalışma arkadaşlarımızla birlikteyiz" dedi.