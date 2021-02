SON DAKİKA HABERİ: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. Yurt içinde 6000 yurt dışında 6900 olmak üzere toplamda 12 bin 900 olmak üzere imha edilmiştir. Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bir bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir.

Milletimizin her bir ferdinin ülkesinin istiklali, istikbali söz konusu olduğunda karşısındaki ister terörist, ister darbeci olsun gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Her bir şehidimizin, gazimizin, her bir teröristin nihayetinde bir can olduğunu asla unutmuyoruz. Biz ne batılılar gibi insanı metalaştıran ne PKK ve DEAŞ benzeri örgütler gibi körü körüne ölümü yücelten ne de FETÖ'cüler gibi iradesini tek kişiye teslim eden bir anlayışa sahip değiliz."

Büyüklerimiz bize hep önce insan demeyi hayata insan merkezli bakmayı öğütlemiştir. Ezanımız, bayrağımız, vatanımız başta olmak üzere kutsallarımız söz konusu olunca gözümüz dünyayı görmez. Biz inancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilikle müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul etmişizdir.

BİZİM ELİMİZDE TEK BİR MASUMUN KANI YOKTUR! OLMAMIŞTIR! OLMAYACAKTIR!

Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın, toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Sırtımızda kendi çıkarı için dünyanın kalanını ateşe atma kamburu yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.

Türkiye'yi kimi vakit tarihiyle kimi vakit halen yürüttüğü harekatları ve izlediği politikayı yargılamaya kalkanların hiçbirisinin geçmişi böylesine temiz değildir. Sırça köşklerinizin en küçük bir krizde, en küçük bir sarsıntıda, rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını görüyoruz. Eminim sizler de farkındasınız. Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalar atlattık, Allah'ın izniyle nicelerini sapasağlam atlatırız."

Biz hiçbir zaman zalim olmadık, zalimin yanında yer almadık, zalime teslim olmadık. Mağdura kucak açtık, mazluma el uzattık. Hukukunu koruyanın safını tercih ettik. Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da bunu yaptık. Somali'de, Filistin'de, Irak'ta, Bosna'da, Kıbrıs'ta bunu yaptık. Müdahil olduğumuz her yerde aynı onurlu tavrı gösterdik. Bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik.

Yeri geldi sokaklarımız karıştırılarak bu bedeli ödedik, yeri geldi siyasi kaos denemesiyle ödedik. Yeri geldi terör örgütleri içeriden ve dışarıdan üzerimize salınarak ödedik, yeri geldi darbe girişimiyle, yeri geldi ekonomik tuzaklarla, yeri geldi uluslararası alanda haksız, hukuksuz baskılarla ödedik. Hiçbir zaman eğilmedik, diz çökmedik, boyun eğmedik.

Bugün Türkiye geleceğine her zamandan fazla umutlarla bakmaktadır. Bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru, bizzat sahada adım adım yürümektedir. Yönetimler ne derse desin dünyadaki tüm mazlum, mağdurların gönlünde taht kurmuştur bugün Türkiye. 2023 hedeflerine ulaştığımızda tüm bu hususlarda ülkemizi çok daha ilerilere taşımış olacağız.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KINAMAYAN HİÇ KİMSE KENDİNİ BU ÜLKENİN PARTİSİ OLARAK TAKDİM EDEMEZ

Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin üstünde tutulması gereken milli bir konudur. Böyle bir kritik konuda her siyasi partinin sorumluluk duygusuyla hareket etmesini beklemek en tabii hakkımızdır. Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez.

PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek."