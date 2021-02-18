İstanbul'da barajlarda son durum! Tam 6 barajda...

İstanbul'da pazar gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Ocak ayında barajlardaki doluluğun yüzde 20'nin altına kadar düştüğü barajlarda, yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 48,67'ye çıktı.

Su seviyesinin yüzde 54,71'e ulaştığı Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz günlerde neredeyse tamamen ortaya çıkan demirlerin büyük bir bölümü su altında kaldı. Son yağışlarla baraj kıyılarında da su seviyesinin yükseldiği görüldü.

6 BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 4 Şubat'ta 43,84 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 48,67 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesinde son 15 gün içerisinde yüzde 4,83 artış oldu.

Açıklanan son verilerde 6 barajda su seviyesinin yüzde 50'nin üzerine çıktığı görüldü. Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Ömerli 56,58, Pabuçdere 33,09, Sazlıdere 24,59, Büyükçekmece 51,08, Alibey 54,71, Terkos 46,69, Kazandere 62,30, Elmalı 54,58, Darlık 54,77, Istrancalar 47,81 olarak kaydedildi.