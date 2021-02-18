Vali Ali Yerlikaya'dan kandil mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Regaip Kandili'ni kutladı. Vali Yerlikaya, bir video mesaj yayınlayarak "Regaip Kandilimiz, İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm İslam âlemine, sağlık, Huzur, bereket ve hayırlar getirsin." ifadelerini kullandı.



Vali Yerlikaya'nın Regaip Kandili mesajında şu ifadelere yerildi:



"Kıymetli İstanbullular,

Bu yıl da, çok şükür ki, mübarek üç aylara erişebilmenin, manevî iklimimize kattığı

mutluluğu yaşıyoruz.

2021 yılının ilk kandili, rahmet ve bereket gecesi olan, Regaip gecemizi idrâk ediyoruz.

Bu mübarek gece vesilesiyle; bir kez daha Gara şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum, mekânları cennet, makamları âli olsun.

Regaip Kandilimiz,

İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm İslam âlemine, sağlık, Huzur, bereket ve hayırlar getirsin."