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Vali 'dan kandil mesajı

Vali Yerlikaya'dan kandil mesajı: Regaip Kandilimiz Sağlık, Huzur ve Bereket Getirsin

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Giriş Tarihi: 18.2.2021 15:09 ABONE OL
Vali Ali Yerlikaya'dan kandil mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Regaip Kandili'ni kutladı. Vali Yerlikaya, bir video mesaj yayınlayarak "Regaip Kandilimiz, İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm İslam âlemine, sağlık, Huzur, bereket ve hayırlar getirsin." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın Regaip Kandili mesajında şu ifadelere yerildi:

"Kıymetli İstanbullular,
Bu yıl da, çok şükür ki, mübarek üç aylara erişebilmenin, manevî iklimimize kattığı
mutluluğu yaşıyoruz.

2021 yılının ilk kandili, rahmet ve bereket gecesi olan, Regaip gecemizi idrâk ediyoruz.

Bu mübarek gece vesilesiyle; bir kez daha Gara şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum, mekânları cennet, makamları âli olsun.

Regaip Kandilimiz,
İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm İslam âlemine, sağlık, Huzur, bereket ve hayırlar getirsin."

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Vali Ali Yerlikaya'dan kandil mesajı
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