Katırcıoğlu: Özlem Zengin yalnız değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) perşembe günü yapılan oturumda HDP Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde kadın tutuklara çıplak arama yapıldığını iddia etti.

KURGUSAL OYUN



Uşak cezaevinde gerçekleştiği öne sürülen çıplak arama iddialarını reddeden Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" dedi.

ÖZLEM ZENGİN YALNIZ DEĞİLDİR



HDP'lilere tepkisi nedeniyle sosyal medyada linç edilmek istenen Zengin'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'ndan destek geldi. Katırcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, "PKK ve FETÖ'nün oluştumak istediği iklime katkı sunan ve devletin polisine, savcısına, askerine saldıran bir zihniyet, bize ahlak dersi veremez. Özlem Zengin yalnız değildir" dedi.