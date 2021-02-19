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Katırcıoğlu: Özlem Zengin yalnız değildir

Kocaeli Milletvekili , HDP’li ve ’na tepki verdiği için sosyal medyada linç edilmek istenen AK Parti Grup Başkanvekili Av.Özlem Zengin’e destek verdi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 20.2.2021 01:03 ABONE OL
Katırcıoğlu: Özlem Zengin yalnız değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) perşembe günü yapılan oturumda HDP Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde kadın tutuklara çıplak arama yapıldığını iddia etti.

KURGUSAL OYUN

Uşak cezaevinde gerçekleştiği öne sürülen çıplak arama iddialarını reddeden Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" dedi.

ÖZLEM ZENGİN YALNIZ DEĞİLDİR

HDP'lilere tepkisi nedeniyle sosyal medyada linç edilmek istenen Zengin'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'ndan destek geldi. Katırcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, "PKK ve FETÖ'nün oluştumak istediği iklime katkı sunan ve devletin polisine, savcısına, askerine saldıran bir zihniyet, bize ahlak dersi veremez. Özlem Zengin yalnız değildir" dedi.

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Katırcıoğlu: Özlem Zengin yalnız değildir
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