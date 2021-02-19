Kocaeli’nde 26 ağır hasarlı bina yıkılacak

Kocaeli'nde yapılan denetim ve incelemeler sonucu, Başiskele, Derince, İzmit ve Körfez'de 26 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan raporlar doğrultusunda, Kocaeli Valiliği'de o binaların bir an önce tahliyesi ve yıkımı için talimat verdi.

VALİLİK YAZILI AÇIKLAMA İLE DUYURDU



Kocaeli Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, ağır hasarlı binaların tahliye ve yıkım kararı şu ifadeler ile kamuoyuna duyuruldu.

Kocaeli Valiliği, "İlimizde ağır hasarlı olarak tespit edilen ancak henüz yıkımı gerçekleştirilmemiş olan, can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz eden 3'ü Başiskele, 4'ü Derince, 16'sı İzmit ve 3 tanesi de Körfez ilçe sınırları içerisinde olmak üzere toplam 26 adet bina mevcuttur. Tahliyesi ve yıkımı gereken binaların bulunduğu; Başiskele İlçesi sınırlarında ki 3 adet ağır hasarlı bina için Başiskele Belediye Başkanlığına,Derince İlçesi sınırlarında ki 4 adet ağır hasarlı bina için Derince Belediye Başkanlığına,İzmit İlçesi sınırlarında ki 16 adet ağır hasarlı bina için İzmit Belediye Başkanlığına,Körfez İlçesi sınırlarında ki 3 adet ağır hasarlı bina için Körfez Belediye Başkanlığına,Valiliğimizce 12.02.2021 tarihinde yazı yazılmak suretiyle, 7269 sayılı Kanunun 13 ve 14. Maddeleri uyarınca; yukarıda ilçe ilçe sayıları belirtilen 26 adet ağır hasarlı binanın tahliyesi ve yıkım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması için talimat verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.