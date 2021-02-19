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Kumar uygulamasında 26 kişiye idari ceza

koordinesinde, yurt genelinde “ Kumar ve oyun makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.  Uygulama kapsamında ’nde 26 kişiye idari işlem uygulandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 20.2.2021 01:04 ABONE OL
Kumar uygulamasında 26 kişiye idari ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Cuma günü 18:00 ile 21:00 arasında yurt genelinde 'Kumar ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda 180 işyeri ve 2 dernek kontrol edildi.

Bu kontrollerde 827 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirilirken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında tutanak ile tebliğ düzenlendi. Ayrıca Koronavirüs salgını kapsamında çıkarılan genelgelere aykırı olarak faaliyet sürdüren 2 işletme hakkında da idari işlem uygulandı.

Öte yandan yapılan kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayan 14,maske takma kuralına uymayan 11, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1 kişi olmak üzere toplam 26 kişiye idari ceza uygulandı.

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Kumar uygulamasında 26 kişiye idari ceza
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