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'lı teröristlerin attığı roketler 'da bir köye düştü

Teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden atılan roketler, ’nin ilçesine bağlı bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 19:15 Son Güncelleme: 19.2.2021 19:16 ABONE OL
PKK'lı teröristlerin attığı roketler Çukurca'da bir köye düştü

Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler Hakkari Çukurca'daki bir köye düştü.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi. Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

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PKK'lı teröristlerin attığı roketler Çukurca'da bir köye düştü
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