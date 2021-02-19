PKK'nın 'sosyal medya' ayağına operasyon

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen açık kaynak çalışmalarında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapar nitelikte paylaşımlar yaptıkları tespit edilen; 4 şahıs 15 Şubat günü yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.



Soruşturmaya konu sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütünün ve Suriye uzantısı YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarının övüldüğü, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüş, fikir, düşüncelerinin benimsediği, Abdullah Öcalan için yapılan özgürlük kampanyalarını destekledikleri, Türkiye Cumhuriyetinin Gara bölgesine yapmış olduğu operasyonlara karşı olumsuz yönde paylaşım yaptıkları tespit edildi.



4 şahıstan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişide tutuklandı.