Şişli'de kadının telefonunu alan kapkaççıyı esnaf böyle kovaladı

Olay, Şişli Kurtuluş'ta geçtiğimiz gün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden çıkan İ.H. isimli kadın, yürüyerek evinin bulunduğu sokağa girdi. Genç kadın apartmana girmek üzereyken, arkasından gelen bir kişi elindeki telefonu alarak kaçtı. Kadının çığlığını duyan çevredeki esnaf şüphelinin peşinden koştu. Çıkmaz sokağa giren kapkaççının otelde saklandığını gören esnaf durumu polise bildirdi. Kapkaççının kovalandığı anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen A.Ş'yi otelde yakaladı. Gözaltına alınan A.Ş polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.