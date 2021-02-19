Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller listesi

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 1 haftadaki corona virüs vaka sayıları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale." dedi.

Bakan Koca, "En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz." sözlerini kullandı.