Son dakika: PKK'ya en büyük 'Pençe'nin perde arkası! Hainlerin inleri böyle tespit edildi...

Terör örgütü tarafından kandırılarak veya kaçırılarak dağa çıkarılan gençlerin kurtarılması için 4 yıl önce İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje sınır ötesi operasyonlara büyük katkı sağladı. Proje kapsamında istihbarat birimleri yurt genelinde çocukları terör örgütünün elinde olan aileleri tek tek tespit etti. Kurulan özel ekipler aileleri ziyaret edip, onlara dağda sonun ölüm olduğunu fotoğraf ve görüntülerle anlatarak çocuklarının bu akıbete uğramaması için işbirliği teklifinde bulundu.