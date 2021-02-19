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: PKK'ya en büyük 'Pençe'nin perde arkası! Hainlerin inleri böyle tespit edildi...

haberine göre; Kuzey Irak'ın kenti yakınlarındaki Gara dağına ilk kez yapılan kara harekatı öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın ikna projesiyle özellikle Irak'tan teslim olan PKK üyelerinin büyük rol oynadığı ortaya çıktı. PKK'dan kaçarak Türk devletine sığınan PKK'lılar örgütün inlerini tek tek deşifre etti. Gara harekatı sonrasında ağır darbe yiyen PKK'nın Irak ve 'de faaliyet gösteren 2 üyesi daha önceki gün sınıra gelerek teslim oldu. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanlar PKK üye sayısı ise 27'ye yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 19.2.2021 09:48 Son Güncelleme: 19.2.2021 10:14 ABONE OL
Son dakika: PKK'ya en büyük 'Pençe'nin perde arkası! Hainlerin inleri böyle tespit edildi...

Terör örgütü tarafından kandırılarak veya kaçırılarak dağa çıkarılan gençlerin kurtarılması için 4 yıl önce İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje sınır ötesi operasyonlara büyük katkı sağladı. Proje kapsamında istihbarat birimleri yurt genelinde çocukları terör örgütünün elinde olan aileleri tek tek tespit etti. Kurulan özel ekipler aileleri ziyaret edip, onlara dağda sonun ölüm olduğunu fotoğraf ve görüntülerle anlatarak çocuklarının bu akıbete uğramaması için işbirliği teklifinde bulundu.

GARA'NIN PERDE ARKASINDA TESLİM OLAN İSİMLER VAR

Eli kanlı PKK terör örgütü 2015 ve 2016 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ailesinin yanına izne giden ya da dönen polis ve askerlerin aralarında bulunduğu 13 vatandaşımızı kaçırdı. Teröristler tarafından kaçırılan güvenlik güçleri Emniyet ve Jandarma birimlerinin istihbarat birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle takip edildi.

Kuzey Irak'taki operasyonlar nedeniyle barınacak yer bulamayarak kaçan ve İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü ikna çalışmaları sonrasında teslim olan teröristler, kaçırılan güvenlik güçlerinin Gara Dağında tutulduklarını anlattı.

İKNA PROJESİ ÖRGÜTE EN BÜYÜK DARBEYİ VURDU

Özellikle Kuzey Irak bölgesinde yıllarca PKK'da faaliyet gösterip teslim olan örgüt üyeleri, sınır ötesindeki örgütün röntgeninin çekilmesini sağladı. Gara'da darbe yiyen örgüte bir darbe de Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren iki teröristten geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. İki örgüt üyesinin 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanlar PKK üye sayısı ise 27'e yükseldi.

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Son dakika: PKK'ya en büyük 'Pençe'nin perde arkası! Hainlerin inleri böyle tespit edildi...
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