Amerika’nın Sesi’nden bir skandal daha! Soylu ve Akar HDP’yi hedef göstermek amaçlı bilgilendirme ziyaretleri yapmış!

Amerika'nın Sesi internet sitesinde "Türkiye'de Muhalefet Gara Operasyonunu Sorguluyor" başlıklı bir haber yayınlandı. Amerika'nın Sesi'nde yayınlanan haberde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara Operasyonu ile ilgili bilgilendirme ziyaretlerini HDP'yi hedef göstermek amaçlı olduğuna dair skandal bir yoruma imza atıldı.

AMAÇ GARA'DA YAŞANANLARI ELE ALMAK DEĞİL HDP'Yİ HEDEF ALMAKMIŞ

Amerika'nın Sesi'nde yayınlanan haberde, terör örgütü PKK ifadesinin kullanılmaması dikkat çekerken, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesi olan Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı anlatıldıktan sonra skandal ifadelere yer verildi. Amerika'nın Sesi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara operasyonu ile ilgili bilgilendirme ziyaretlerini HDP'yi yıpratmak amaçlı olduğu yorumu yapıldı.

İŞTE SKANDAL CÜMLELER

Haber içeriğinde, Gara operasyonuyla birlikte HDP'nin kapatılması için psikolojik zemin hazırlanmaya çalışıldığının vurgulanması dikkat çekerken, Amerika'nın Sesi'nde yapılan yorumda şu cümlelere yer verildi: "Ankara siyasetinde 'Gara operasyonuyla birlikte iktidar cephesi AKP ve MHP'nin Türkiye kamuoyunda HDP'nin kapatılması için psikolojik zemin yaratmayı amaçladığı' tartışması da gündemde. TBMM'nin üçüncü büyük siyasi partisi olmasına rağmen HDP'nin, Akar ile Soylu'nun muhalefet partilerini özel bilgilendirme ziyaretleri kapsamına alınmaması ve tam tersine 'PKK işbirlikçisi' olarak hedef gösterilmesi söz konusu. HDP yönetimi de, bugünkü Akar ile Soylu'nun bilgilendirme turunu ve TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumu "Amaç Gara'da yaşananları ele almak değil HDP'yi hedef almak" olarak yorumluyor."