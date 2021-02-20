Son dakika haberi: PKK'ya 'Eren' darbesi... Sığınak ve mağaralar yerle bir

Teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonlarda Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucuları ağır kış ortamı ve zor doğa şartlarına rağmen bölgede, teröristleri olası gizlenmesi yerlerini didik kontrol etti. Yer yer -20 derece soğuk hava ve kar kalınlığının bazı yerlerde 2 metreyi bulduğu bölgede, PKK'nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu.