Son dakika haberi: PKK'ya 'Eren' darbesi... Sığınak ve mağaralar yerle bir

Son dakika haberi... Kış harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar'da başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.
Teröristlerin kış aylarında üstlenmek amacıyla sık olarak kullandığı 10 ayrı bölgede başlatılan operasyonlarla, teröristlerin nefesi kesildi.
Tüm geçiş güzergahları tutulan teröristlerin, kış üstlenmesine geçişi Eren operasyonları ile büyür oranda engellendi.
Teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonlarda Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucuları ağır kış ortamı ve zor doğa şartlarına rağmen bölgede, teröristleri olası gizlenmesi yerlerini didik kontrol etti. Yer yer -20 derece soğuk hava ve kar kalınlığının bazı yerlerde 2 metreyi bulduğu bölgede, PKK'nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu.
SIĞINIK VE MAĞARALAR İMHA EDİLDİ
Arazide uzun kalacak bir şekilde donatıma sahip özel eğitimli komandolar, teknolojik cihazları da kullanarak, teröristlerin inlerini tek tek bulup imha etti.
Bu kapsamda, 285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kg patlayıcı madde, 10.250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kg esrar maddesi ele geçirildi.