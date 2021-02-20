Gara’da 41 kamp yerle bir edildi

Kuzey Irak'ta Gara Dağı'na düzenlenen harekâtın ayrıntıları netlik kazandı. Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın harekât sonrasındaki değerlendirme ve tespit raporlarına göre bin 875 metrekarelik alanda 52 hedef güdümlü akıllı mühimmatlarla vurulurken, 53 terörist etkisiz hale getirildi. Gara'da örgütün üç katlı mağarada patlayıcı ürettikleri yer, sözde istihbarat yapılanmasının kullandığı mağara, 300 teröristin barınabildiği ve eğitim için kullanılan mağara, lojistik depolar, eğitim alanları, misafirhane, dikimhane ve hapishane olarak kullanılan noktalar ile dört silah ve mühimmat deposu imha edildi. Yerle bir edilen 41 kamp şunlar: Bergare, Piriz, Siyani, Xere, Sergele, Kani Maze, Çemenka, Şikeftiyan, Şilya, Kareba, Rebetke, Hesneki, Kanika, Milberke, Kehreba, Meyroki, Çemrebotki, Soğuk Çeşme, Kafya Vadisi, Yekmal, Nehli, Guze, Melke, Dosteka, Gise, Mezringane, Navxoş, Kanisarke, Difri, Duvriye, Qulingeh, Çemreşitke, Mamişmiş, Çelka, Sedare, Ohran Vadisi, Ergene, Ayı Kapısı, Reşit Tepesi, Biye, Neran, Bilindbaz, Saddam Kalesi.