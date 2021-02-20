Mobbing nedir ve ne anlama geliyor? Mobbing ne demek?

Mobbing kavramı, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. İş yerlerinde karşılaşılan bu kavram, bezdiri anlamı da taşır. Mobbing yapmak, bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık taslaması olarak da değerlendirilir.

MOBBING NEDİR?

Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.