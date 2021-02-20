Son dakika haberi: 56 yıl sonra şehit babasının mezarını buldu

Son dakika haberi: Tokatlı Onbaşı Duran Öztürk, 1965'te Iğdır'da askerliğini yaparken, fırtına nedeniyle yemekhanedeki borunun başına düşmesi sonucu şehit oldu. Cenazesi memleketine gönderilemeyen Öztürk, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Öztürk'ü defnedenlerden biri, her yıl mezarı ziyarete gitti. Kaybolmaya yüz tutan mezarın, meçhul ziyaretçinin anlatımı ve askeri kaynakların da doğrulamasıyla, yıllar sonra şehit mezarı olduğu ortaya çıktı.