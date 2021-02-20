Korkunç olaydan son dakika: Eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan düşen Fatma ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberleri... Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı eşinden şiddet gören 20 yaşındaki Fatma B., balkondan aşağı düştü. Durumu kritik olan kadının, darp ve hakareti gururuna yediremeyip balkondan aşağıya atladığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin dikkat çeken detayları...
Olay, 3 gün önce Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin (30) darp ettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zili çavda evde Şahin B., kapının önüne çıktı. Bu sırada eşi Fatma B., mahalledeki vatandaşların bakışları arasında balkondan atladı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATLADI
Fatma B.'nin düşme anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay sırasında çevredeki kalabalığın tepki verdiği, çocukların kaçıştığı görüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.'nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı. Tedavisi süren Fatma B.'nin beline platin takıldığı, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
DAYAĞI GURURUNA YEDİREMEYİP ATLAMIŞ
Adana Valiliği, Fatma Bebek'in evlerinin balkonundan atlayarak yaralanması olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddet mağduru 21 yaşındaki Fatma Bebek, 22 yaşındaki resmi nikahlı eşi Şahin Bebek tarafından darp ve hakaret edilmesini gururuna yediremeyip, o anki psikolojisiyle 2'nci kattan aşağıya kendisinin atladığını, eşinin o anda evde olmadığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuya ilişkin, Yüreğir ilçesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılmış olup, şüpheli şahsa 1 ay süre ile önleyici tedbir, şiddet mağduru kadına koruyucu tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.