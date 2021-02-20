TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar: Bedeli ne olursa olsun Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli

Şehit aileleri ve gaziler adına konuşan Türkiye Şehit Aileleri Ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Bedeli ne olursa olsun artık o Kandil'e Türk bayrağını dikelim. Mecliste de HDP kapatılsın. Şehit mi vermemiz gerekiyor, evet verelim. Zaten veriyoruz, bizim şehit verme gibi bir sıkıntımız yok, bu vatan için bir ölür bin diriliriz. Devletimiz için seve seve canımızı feda ederiz. Bu ülkeye, bu devlete şehit vermek bizim için onurdur, şereftir. Biz vatan uğruna aldığımız yaraları kendimiz için şeref sayarız. Devletimiz ve ordumuz Kandil'e Türk bayrağını bir gecede diker. Öncesinde HDP'nin kapatılması gerekir. Siyasi partilerin bir araya gelerek HDP'nin kapatılması kararını vermeli. 'Ama'sız bir görüş birliği olmalı. Çünkü onlar terör yandaşıdır. Terörü destekleyen bir partidir. Demokrasi ile alakası yoktur. Bunların cumhuriyetle ilgisi yoktur. Bunların Türk devleti ile ilgisi yoktur. Bunlar haindir, alçaktır, eli silahlı PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Parti kapatılmalı içindeki vekillerin de siyasi parti yasaklanmalı." diye konuştu.

GAZİ MECLİSİMİZDEN ÇIKSINLAR

"Şehit anaları, eşleri ve gazilerimiz HDP'nin kapatılmasını istiyor" diyen Aylar, "Bizler bu ülkeye bedel ödeyen gazilerimizin, şehit ailelerimizin bir araya geldiği bir oluşumuz. Eli kanlı teröristlerin, onlara destek olanların, artı teröristler, PKK'yı savunan, onlara arka bahçemiz diyen siyasi partilerin kapatılmasını istiyoruz. Şehit ve gazi aileleri eli kanlı teröristlerin Meclisten maaş almasından rahatsızlar. Bu ülkeye ihanet eden eli kanlı teröristlerin, bunlara yandaşlık yapanların bu ülkede yaşaması haramdır. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Gazi Mecliste hainlerin teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

TOPYEKÛN MÜCADELE ETMELİYİZ

Aylar şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan anneleri ziyaret ettiğimiz de bizleri yerden yere vuranlar oldu. Hakarete varan eleştirilere duruşumuz, tavrımız ve düşüncelerimizden taviz vermeden karşılık verdik. Gara'da yaşanan vahim olay evlat nöbeti tutan annelerimize yapmış olduğumuz ziyaretin ne kadar yerinde ve doğru olduğunu gözler önüne serdi. Ziyaretimiz sebebiyle bizi topa tutanlar Gara'da şehit edilen altı vatandaşımızın o ailelerin evlatları olduğunu öğrendiklerinde utandılar mı? Gara'da oluşturulmak istenen algı devletimizi aciz göstermekti. Devletimiz buna izin vermeyerek Gara'yı hainlerin başına yıktı. Ülkemizde terörün bitmesini istiyorsak topyekûn mücadele etmeliyiz. Bunun için evladını şehit veren bir annenin acısını yüreğimizde hissetmeli ve bu şuur ile hareket etmeye devam etmeliyiz. Biliyoruz ki devletimiz terör örgütlerini bertaraf edecektir."