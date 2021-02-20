Van, Hakkâri ve Muş tek yürek

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 13 kişiyi katleden terör örgütü PKK'ya tepkiler sürüyor. Hakkâri'de de ellerinde şehit olan asker ve polislerin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak terör örgütünü protesto etti. Çocukları dağa kaçırılan Hakkârili annelerinde katıldığı protestoda, yüzlerce kişi valiliğe kadar yürüdü. Van'ın Bahçesaray ilçesinde de yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla lapa lapa kar yağışı altında yürüyüşe geçti. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Bu eli kanlı terör örgütü yıllardır ülkemizin başına çöken bir kara bela. 20 bin gencimizi dağa kaçırdı, on binlerce vatan evladımızı şehit etti" dedi.Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel öncülüğünde bir araya gelen kanaat önderleri ile aşiret liderleri, PKK'yı lanetledi. Şehitler için dualar edilirken, Karayel, "Hiçbir güç ve kuvvet, bizim birlik ve beraberliğimizi, ülkemizi bölemeyecektir" dedi.