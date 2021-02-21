PKK’ya ağır darbe: Kış üslenmesi yerle bir edildi

PKKterör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen başlatılan Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor. Jandarma Özel Harekât (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı operasyonlarda örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.Terör örgütü PKK'ya ait 285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav, 4 makineli, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kg patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kg esrar maddesi ele geçirildi.İçişleri Bakanlığ'ınca, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede başlatılan Eren Operasyonları devam ediyor.