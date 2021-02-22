Aileyle son fotoğraf

AORT damarının yırtılması nedeniyle geçen gün hayatını kaybeden yazar ve psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) ailesi, sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımladı. Aile, Cüceloğlu'yle çektirdikleri son fotoğrafı "Onu uğurlarken ülkenin dört bir yanındaki dostları, okurları, sevenleri, öğrencileri yanımızdaydı, bizimleydi. Bunu tarifsiz bir duyguyla hissettik. Ona 'Nasılsın?' diye sorulduğunda 'Şükür duygusu içerisindeyim' diye cevap verirdi. Bu duygunun nasıl bir şey olduğunu biz ailesi onun vefatıyla birlikte bir kez daha anladık. Şükür ki yanımızdaydınız ve onu iyi anılarınız, dualarınız ve dileklerinizle uğurladınız. İlk andan beri 'iyi ki' dediğimiz bu duyguyla sizlere, bir kez de kelimelerimizle teşekkür etmek istedik. Daha çok okuyarak, düşüncelerini paylaşarak, hatırasını yaşatacağız. Birlikte ve sizlerle... İyi ki" mesajıyla yayımladı. Mesajda, Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile siyasiler ve bürokratlara da teşekkür edildi.