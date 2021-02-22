Bacasız fabrika: BELPAŞ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan BELPAŞ bacasız sanayi gibi çalışarak şehre büyük artı sağlıyor. Bünyesinde bir çok kuruluş çalışanlarının ziyareti sırasında konuşan Başkan Ekrem Yüce, "BELPAŞ marifetiyle hemşehrilerimizle nice hizmetleri buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Süt54, Bal54, Et54, Yumurta54 ve Yöresel Ürünler Satış Merkezleri, Sosyal tesisleri ve akaryakıt istasyonları gibi bir çok noktada Sakarya halkına hijyen, kaliteli ve ekonomik ürünler sunan BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik ve genel müdürlük bünyesi çalışanlar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşımızın süt, bal, et ve yumurta gibi temel besinlere doğal ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için BELPAŞ marifetiyle birçok proje hayata geçirdik" dedi.

Süt54, Bal54, Et54, Yumurta54 ve Yöresel Ürünler Satış Merkezlerin hizmete girmesiyle birlikte vatandaştan olumlu geri dönüşlerin olduğunu belirten Başkan Yüce, "Hizmet sektöründe en önemli başarının vatandaş memnuniyeti olduğunu bilerek gösterdiğiniz emeklerden ötürü her birinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerde emeğinizin karşılığını gücümüz nispetinde vermeye çalıştık. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika ile beraber yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Sonucunda bir noktada uzlaşmaya vardık. Çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kurum bünyesinde bulunan ve Sakarya ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı arasında yolcu taşıyan HAVASAK'ın önemli bir sorunu giderdiğini belirten Başkan Yüce, Pandemi dolayısıyla HAVASAK araçlarının her gün dezenfekte edildiğini anımsattı. D1 yolcu taşıma sertifikasıyla hizmet veren HAVASAK araçları, 18 Eylül 2020 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş ve dönüş olmak üzere 2 bini geçkin sefer yaptı.