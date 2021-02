Berat Albayrak’a yönelik kirli saldırı siyaset dünyasını ayağa kaldırdı!

Milli enerji hamleleriyle Türkiye'yi model ülke haline getiren, denizlere enerji filoları kuran, nükleer santral atılımlarıyla tarihe geçen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik iftira kampanyası yeniden başladı. Bakanlığı döneminde yerli ve milli ekonomiyi savunan, enerjide Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulmasında büyük çaba gösteren Albayrak, CHP başta olmak üzere birtakım çevreler tarafından asılsız suçlamalarla hedef haline getirildi. Albayrak'a yönelik çirkin iftira ve karalama kampanyasına tepki gösteren siyaset dünyası; taciz ve tecavüzlerin patlak verdiği CHP'nin Muharrem İnce ile başlayan dağılma sürecini perdelemek için gündem değiştirmeye çalıştığını ifade etti.



SİYASİLERDEN CHP'YE GELEN TEPKİLER ŞÖYLE:



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez."



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve bir takım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Siyasetsizlik ve ciddiyetsizlik örneği. Gerçekten yazık. Tarih bunu yazacak. 'Çamur at, tutmazsa izi kalsın' illüzyonundan geriye sadece çamurluk kalacak..."



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn Berat Albayrak'a saldırmaya devam ediyorlar. CHP adına ekonomi hakkında konuşanların hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler. Bunlar Sn Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP'nin Sn Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak "temiz siyaset"e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Bir siyasi parti nasıl bu duruma düşürülür ileride tez konusu olacaktır. Çarkçılıkla maruf bir genel başkanın, siyaseti nefret ve düşmanlık zanneden yıkım siyasetçisi dostlarını tarih yazacak. Sn. Berat Albayrak'ı kimse susturamaz ama sizi kimin konuşturduğu ortada."



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: "CHP hep aynı... Müspet yönde en küçük değişim emaresi göstermiyor! Sayın Berat Albayrak Bakanlık görevini dürüstlükle yapmış onurlu bir vatan evladıdır. CHP ise gıybet ve fesat içindedir! Berat Albayrak'a milli olduğu için iftira atıyorlar! Fakat Allah'ın adaletini unutuyorlar!"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan: "Bölge karışık olduğu zamanlarda, Türkiye'yi kur ve faiz üzerinden operasyonel birtakım girişimler oluyor. Özellikle şahıslar üzerinden böyle bir şeye yönelmek hem ahlaki değil hem doğru değildir."



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Berat Albayrak son dönem siyasetimizde çok önemli vazifeler ifa etti. Her süreçten tabii ki hepimizin alacağı dersler/tespitler vardır, olmalıdır. Tarihi beraber yaşıyoruz. Ancak CHP'nin bu kirli dili, çirkin kampanyaları, iftiraları siyasetin değil, entrikanın dilidir. Ayıptır!"



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: "Zıvanadan çıkmalarının @AvOzlemZengin'e, @fahrettinaltu 'a #BeratAlbayrak'a saldırmalarının sebebi açık; Türkiye nasıl olur da pandeminin altında kalmaz, sağlık, ekonomi çökmez. D.Akdeniz, Libya, Azerbaycan, Kahramanmaraş, terörle mücadele, Ayasofya, doğalgaz keşfi.vd. Hepsi kimyalarını bozdu"



Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Muhalefetin ve destekçilerinin dili artık tam anlamıyla muhaliflikten çıkmış, çirkin ve ahlaksız bir hal almıştır. Grup Başkanvekilimiz @AvOzlemZengin, Bakanımız Berat Albayrak ve İletişim Başkanımız @fahrettinaltun 'a yapılan ithamlar geldikleri o noktanın tam bir yansımasıdır."



TAZMİNAT, KAHRAMANLARINA AİLELERİNE VERİLECEK



Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından asılsız iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir" denilmişti. Açıklamada, şu ifadeler yer almıştı: "Açılacak 500 bin TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır."