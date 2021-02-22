Çöpten uzaklaştırma çıktı! Adalılar'ın parasını haksız yere topladı

İstanbul Adalar'da çöplerin bertaraf edilmesiyle ilgili işyeri ve esnaflardan alınan evsel katı atık bedelinin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından, ilçe belediyesinin yeniden teklif etmesi meclisi karıştırdı. İlçe belediyesinin yetkisi olmadan yıllarca topladığı verginin yasalara aykırı olduğuna hükmeden mahkeme kararıyla, belediye tahsil ettiği paraları geri ödemeye başladı. Aralık ayındaki belediye meclis toplantısında 2021 yılı için yeniden aynı bedelin toplanması teklifini getiren belediye başkan yardımcısının teklifine red veren CHP'li meclis üyeleri ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

KEYFİ BEDEL TOPLANMIŞ

Adalar Belediyesi eski başkan Atilla Aytaş döneminde dükkan ve işyerlerinden katı atık bertaraf bedeli toplanmasını kararlaştırıldı. Belediye meclisinde alınan kararla toplanan bedele itiraz eden DSP Adalar İlçe Başkanı Murat Pekin'in açtığı dava 2019 yılında idare mahkemesi tarafından karara bağlandı. Karara göre, Büyükşehir Belediye meclisi yetkisinde olan katı atık bertaraf bedelinin ilçe belediyesi tarafından belirlenerek tahsil edemeyeceği kararlaştırıldı. Murat Pekin, mahkeme kararıyla 22 bin liralık alacağını belediyeden tahsil etti. Mahkeme kararını örnek gösteren diğer esnaflar da belediyenin aldığı bedelin geri ödenmesi için belediyeye gitti.

HAKSIZ TAHSİLATI REDDEDEN ÜYEYE UZAKLAŞTIRMA

Adalar Belediyesi meclisinin Aralık ayında gerçekleşen meclis toplantısında, 2021 yılında aynı bedelin toplanmasıyla ilgili belediye başkanı Erdem Gül ve yardımısı Engin Çelik tarafından teklif getirildi. Meclisteki 4 CHP'li, 3 Ak Partili meclis üyesinin ret oyu vermesiyle teklif komisyona geri çekildi. Belediye yönetiminin teklifine ret oyu veren Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak hakkında partiden ihraç edilmesi için çağrılarda bulunuldu. CHP İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Belediye başkanı Erdem Gül'ün girişimleriyle il disiplin kuruluna sevk edilen Mehmet Dündar Tıraş hakkında 6 ay boyunca parti içinde seçme seçilme hakkı elinden alınarak, uzaklaştırma verildiği, diğer iki üyenin de sözlü olarak uyarıldığı öğrenildi.