DSİ 18 yılda Kayseri’ye 9 baraj  ve 4 gölet yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kayseri'ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Kayseri'ye son 18 yılda 9 baraj ve 4 gölet yaptıklarını söyledi.

2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ olarak suyun her damlasına sahip çıktıklarını belirterek "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırdı" dedi.

İÇ ANADOLU'NUN MÜNBİT TOPRAKLARINI SULAMAYA AÇIYORUZ

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Son 18 yılda Kayseri ilinde inşa edilen 48 sulama tesisi ile 368 bin 945 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Kayseri topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 213 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık" diye konuştu.

KAYSERİ'YE 9 BARAJ VE 4 GÖLET KAZANDIRDIK

İç Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kayseri'ye ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 134 tesis ile 3 milyar 592 milyon 795 bin 214 lira yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, "Kayseri'de son 18 yılda 9 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Yapılan bu baraj ve göletlerle Kayseri'de tarım önemli bir ivme kazandı.

Diğer taraftan Kayserili vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesisleri yapmaya da devam ediyoruz.Kayseri'nin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Kayseri'de 2 depolama tesisi hizmete alınırken 1 depolama tesisinde ise çalışmalar devam etmektedir.Kayseri'de taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 53 taşkın koruma tesisi ile 49 yerleşim yeri ve 10 bin 270 dekar arazinin taşkın kontrolünü de sağladık. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor" dedi.

506 BİN 640 DEKAR ARAZİDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayseri'de 6 adet sulama inşaatını da devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Devam eden 6 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 506 Bin 640 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 338 milyon 803 bin 930 lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kayseri zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak" diye konuştu.