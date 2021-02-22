Özlem Zengin’e saldıran CHP’li siyasilerden ikiyüzlü tutum! Özgür Özel de 2019'da aynı sözleri kullanmış

CHP'li bazı siyasetçiler, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in hapisteki FETÖ'cü "Kadınlar Talimatla Hamile Kalıyor" ifadelerini yalanlamaya çalışıp FETÖ'yü aklamaya çalışırken aynı ifadeleri kendi Grup Başkanvekilleri Özgür Özel'in de FETÖ'cülere karşı kullandığı ortaya çıktı.

CHP'li bazı siyasetçilerin, kadın hakları savunuculuğu adına yaptığı paylaşım, FETÖ'cülerin kendi ifadeleriyle kanıtlanan Özgür Özel'in de ifade ettiği planlı eylemi inkar ediyorlar Yine CHP içindeki taciz tecavüzlere sessiz kalıp AK Parti'den gelen açıklamaya saldırarak iki yüzlülüklerini gösteriyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın paylaşımı:

CHP Parti Meclisi Üyesi, Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Candan Yüceer'in paylaşımı:

ÖZGÜR ÖZEL, "KADINLAR TALİMATLA HAMİLE KALIYOR"

Türkiye KHK Platformları ve Diyarbakır KHK Platformu temsilcileri 26 Ekim 2019 tarihinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Özel, "Samimi olarak söylemek gerekirse, Cemaat bu ülkeye çok büyük kötülükler yaptı, Atatürkçü subaylara iftira attı, dünya tarihinin en büyük ve tehlikeli örgütü, devletin bir arınmaya ihtiyacı var. Cezaevindeki kadınlar, örgüt talimatıyla hamile kalıyorlar, insanlar işkence var diyorlar, ancak soruyoruz, kimse, bana işkence yapıldı demiyor" ifadelerini kullandı.

Özel'in bu ifadeleri FETÖ sitesinde ağır dille eleştirilmişti:

Ayrıca bu ifadeler sosyal medyada örgütün avukatı olarak bilinen Kemal Uçar tarafından da paylaşılarak yapılan "talimatla hamile kalma" sözünü hiç eleştirmeyip, "İnsanların Meslek hayatlarına karıştınız, Özel hayatlarına bari karışmayın...Ayıptır!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar faklı basın organlarında da yer bulmuştu

İşte Oda Tv'nin o haberi: