Şehit Vedat Kaya için lokma Dağıtıldı

Kuzey Irak'ın Gara Bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekâtı esnasında teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında lokma dağıtıldı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce organize edilen programa Vali Mahmut Demirtaş, Şehidin Ailesi, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdür vekili İlker Emir, Şehidin silah arkadaşları ve Mardinli vatandaşlar katıldı.



Programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik Şehit Polis Memuru Vedat Kaya için dua okuduktan sonra lokma dökümü gerçekleştirerek dağıtıldı.

Şehidin babası Şeyhmus Kaya, burada yaptığı kısa açıklamada, "Kardeşliğimiz bin yıldır sürüyor. Aynı yolun yolcusu olmuşuz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmişiz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim. 9 çocuğum var, biri gitti. Allah rahmet eylesin. Gerekirse 8'ini daha bu vatana feda edeceğim"dedi.