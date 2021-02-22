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Son dakika | 'da terör örgütü ile irtibatlı 14 kişi yakalandı

Son dakika: İstihbarat ve TEM ekiplerince, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 09:25 Son Güncelleme: 22.2.2021 09:38 ABONE OL
Son dakika | Ankara'da DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı 14 kişi yakalandı

Ankara'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İstihbrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Son dakika | Ankara'da DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı 14 kişi yakalandı
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