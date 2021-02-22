Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de deprem konutlarının temelinin atılması töreninde konuşuyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kısa sürede teslim etmeyi hedeflediğimiz deprem konutlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetleri engellemeyiz ama yıkıcı etkisini azaltabiliriz. 5 bin deprem konutumuzu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta yerinde yapılacak 1444 konut ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelini atıyoruz.

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YATAY MİMARİ DÖNEMİ

İzmir 30 Ekim 2020'de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. 117 vatandaşımız hayatını kaybederken onlarca bina da hasar gördü. Depremin açtığı yaraları sarmak için devreye giren hükümet, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Bin 841 konut için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca depremin simgesi olan Rıza Bey Apartmanı yeşil olarak kalacak.

Hükümet, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaraları jet hızıyla sarıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında depremin simge yapısı haline gelen Rızabey Apartmanı'nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmalarına başlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek 1.444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek.

81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.