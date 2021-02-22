Son dakika: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı olduğu ortaya çıktı

M. U, araçta kod isimlerini hatırlamadığı 3 erkek örgüt mensubunun daha olduğu, herkesin yanında silah ve teçhizatlarının bulunduğu, Gare alanından araç ile 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durdukları, bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiği şahsın inerek kendi araçlarına bindiği, şahsın sivil kıyafetli, yanında sırt çantası ve poşetler bulunduğu, kendisinin araçlarına bindikten sonra sadece selamlaştığını başka bir konuşma olmadığı, yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına vardıklarında kendilerine hoşçakalın diyerek araçtan indiğini ve bu şahsı başka bir aracın aldığını belirtmişti.