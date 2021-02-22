Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil ve fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Gara'ya giden HDP'li vekil ve diğer isimlerle ilgili fezleke konusunda "Meclise şu ana kadar ulaşan bir fezleke yok. Meclis'e geldiğinde gereken yapılacak" dedi.

Bir şey daha ifade edeyim cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına mektup kampanyalarıyla ilgili çalışmalar olduğunu ifade etmek isterim. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etmek isterim.

Tüm bu konularda hukuk çerçevesinde gerekli en ağır cezalandırma işlemleri uygulanacaktır.

Ayrıntılar geliyor.