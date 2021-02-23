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'den iki yüzlülük! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'dan çok sert tepki

Avrupa Birliği () Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, sosyal medya hesabından, 'HDP'li milletvekillerine yönelik artan baskıdan endişelendiğini' belirten küstah bir açıklamada bulunarak Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkıştı. Peter Stano'nun paylaşımına İngilizce yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 01:21 Son Güncelleme: 24.2.2021 01:25 ABONE OL
AB'den iki yüzlülük! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren ve "Türkiye'nin insan haklarına hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönünde haddini aşan açıklamalarda bulunan vrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'ya tepki gösterdi.

"YOKSA BU PKKA LOBİSİYLE BAŞINIZI BELAYA SOKAR MI?"

Sosyal medya hesabından Stano'ya İngilizce yanıt veren İbrahim Kalın, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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AB'den iki yüzlülük! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok sert tepki
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