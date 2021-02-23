AB'den iki yüzlülük! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren ve "Türkiye'nin insan haklarına hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönünde haddini aşan açıklamalarda bulunan vrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'ya tepki gösterdi.

"YOKSA BU PKKA LOBİSİYLE BAŞINIZI BELAYA SOKAR MI?"

Sosyal medya hesabından Stano'ya İngilizce yanıt veren İbrahim Kalın, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.