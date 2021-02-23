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, 'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 24.2.2021 01:44 ABONE OL
Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü

Emine Erdoğan, Japonya Milli Günü'ne katılımıyla ilgili sosyal medya hesabımdan paylaşımda bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:
"Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito'nun doğum günü olan Japonya Milli Günü'nde, Japonya Büyükelçisi Sayın Kazuhiro Suzuki ile bir araya geldik. Kıymetli İmparator ve İmparatoriçe'ye sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
Sayın Büyükelçinin #SıfırAtık değerlerini paylaşmasından ve İklim Değişikliği ile Mücadele Toplantısına katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Tarihi dostluk bağlarına dayanan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelecekte de güçlenerek sürmesi temennisinde bulunduk."

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Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü
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