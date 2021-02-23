Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü

Emine Erdoğan, Japonya Milli Günü'ne katılımıyla ilgili sosyal medya hesabımdan paylaşımda bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito'nun doğum günü olan Japonya Milli Günü'nde, Japonya Büyükelçisi Sayın Kazuhiro Suzuki ile bir araya geldik. Kıymetli İmparator ve İmparatoriçe'ye sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Sayın Büyükelçinin #SıfırAtık değerlerini paylaşmasından ve İklim Değişikliği ile Mücadele Toplantısına katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Tarihi dostluk bağlarına dayanan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelecekte de güçlenerek sürmesi temennisinde bulunduk."