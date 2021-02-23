Son dakika: FETÖ’ye ağır darbe! İzmir merkezli 46 ilde FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı





ORTAK VERİ PAYLAŞIMI

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütünün Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi. Kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi.