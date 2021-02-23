Kurtbeyler çetesi çökertildi

Karabük Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve KOM şubesinin ortaklaşa düzenlediği kendilerine "KURTBEYLER" ismini verdikleri organize suç örgütünü çökerttiler. Karabük ili merkezli 8 İl de yapılan operasyon ile gözetim altına alınırlarken, gözetim altına alınanlar arasında Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı da bulunuyor.

Tefecilikten, uyuşturucu ticaretine kadar bir çok suçu işleyen kendilerine "KURTBEYLER" ismini verdikleri organize suç örgütü Karabük Emniyeti istihbarat ve KOM şubesinin başarılı çalışması sonunda çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kendilerini "KURTBEYLER" olarak lanse eden organize suç örgütüne sabah saat 07.00 de Karabük İl merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla; 32 (İlimizde görevli 1 aktif Komiser Yardımcısı) şüpheli şahıstan 29'u yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahıslara ait ikamet, araç ve işyerlerinde Narkotik Dedektör Köpeği ile yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, Daralı ağırlığı 1 gram gelen esrar maddesi, 10 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, 1 adet teçhizat kemeri (jop ve el feneri takılı), 73 adet çek - senet, 1 adet sahte KKTC Sürücü Belgesi ele geçirildi. Ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslardan 9' u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 19'u 22.02.2021 günü Adli Mercilere sevk edilirken, 1 kişinin başka bir ilde ifade vereceği belirtildi.

Zanlıların Karabük Adliyesine çıkartılırken,gece geç saatlere süren mahkeme sonunda (19) şüpheliden, (12) şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, (7) şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır. Tutuklananlar arasında Karabük İl Emniyetinde görevli komiser yardımcısı da bulunuyor.