Kuştepe’de polis ekipleri asayiş denetimleriyle kuş uçurtmadı

Şişli ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve motorize yunus ekiplerinin de desteği ile dev denetim gerçekleştirdi. Uyuşturucu ile mücadele ve coronavirüs tedbirleri kapsamında Şişli, Kuştepe mahallesinde gerçekleştirilen denetimlere 15 araç, 15 motorize ekip ve sokak aralarında dolaşan 10 yaya devriye ekibi katıldı. Şişli ilçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'da sokak sokak gezerek vatandaşlara asayiş olaylarında emniyete yardımcı olmaları hususunda uyarılarda bulundu.





Emniyetin yaptığı asayiş denetimlerinden memnun olduklarını belirten Kuştepe sakinleri merkeze konulan MOBESE kamerasının uyuşturucu kullanımı ve satışını önemli ölçüde azalttığını ve güvenlik açısından büyük fayda sağladığını söylediler.