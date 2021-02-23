Projede lider Erciyes Üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu'nca yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56,04 ile öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek üniversite oldu. Yükseköğretim Kurulu'nun Twitter adresinden, üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"de yer alan değerlendirme kriterlerine göre en başarılı üniversitelere ilişkin veriler paylaşıldı. Bu kapsamda, 2019'da 146 üniversiteden 8 bin 275 kişi doktora programlarından mezun oldu. Bu yıl 506 mezun veren Gazi Üniversitesi, doktora programlarından mezun sayısı en yüksek üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi 478 mezun ile ikinci, Hacettepe 465 mezun ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 407 mezun ile dördüncü, Ege Üniversitesi 299 mezun ile beşinci sırada yer aldı. Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projesine 2019'da 100 üniversiteden 24 bin 13 öğrenci katıldı. Bu projelere katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sırasıyla, 1880 öğrenci ile Ege Üniversitesi, 1863 öğrenci ile Çukurova Üniversitesi, 1684 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi, 1679 öğrenci ile ODTÜ, 1651 öğrenci ile Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Öğrenciler tarafından yürütülen endüstriyel proje sayısı en yüksek üniversite, 636 projesinin yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi oldu. ODTÜ 562 proje ile ikinci, İTÜ 488 proje ile üçüncü, Atatürk Üniversitesi 300 proje ile dördüncü, Süleyman Demirel Üniversitesi 248 proje ile beşinci sırayı aldı.