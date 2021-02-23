Sakarya 2023 hedeflerine en güçlü şekilde katkı sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetimi ile bir araya geldi. İl Başkanı Tever ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Yüce, Sakarya'ya en iyi şekilde hizmet sunmak için uyumlu çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. İl Başkanı Yunus Tever ise Başkan Yüce'ye çalışmalarında kolaylıklar dileyerek günün anısına Başkan Yüce'ye çiçek takdim etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "İl Başkanımız Yunus Tever ve yönetimini tebrik ediyorum. Kongreler AK Parti'de bir tazelenme günleridir, kabuk değiştirmedir. AK partide görevi olsun olmasın bu yüreği taşıyan herkes AK Partinin geleceğini, ülkemizin geleceğini düşünerek hareket eder çünkü biz sadece kendine yeten bir millet değiliz. Bizden çok şey bekleyen kardeşlerimiz var. Yükümüz ağır ama taşıyamayacak kadar değil. Biz bu yükü omuzlamaya gönül verdik. Bu niyetle vatandaşımıza, ülkemize hayırlı hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Allah gayretimizi artırsın. İnşallah uyumlu çalışmayı sürdürerek nice hayırlı hizmetleri şehrimize, ülkemize kazandırmaya devam edecek, 2023 hedefleri için partimize ve Cumhur İttifakına en güçlü katkıyı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kongrenin ardından yönetimi ile birlikte ilk ziyaretlerini Başkan Ekrem Yüce'ye yaptıklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "Hepimiz davada birer yük aldık. Canla başla çalışıyoruz. Başkanımızda bu davada önemli bir yük üstlendi. Şehrimize en hayırlı hizmetleri getirmek için gecesini gündüzüne katıyor. Bizler biliyoruz ki teşkilatımızın başarısı başkanımızın başarısıdır, başkanımızın başarısı teşkilatın başarısıdır. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımız oldu. Hepimizin yolu ve hedefi bir. Hepimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Sakarya'mıza hizmet etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.