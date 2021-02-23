Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 57 kişi gözaltında

Samsun Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan suç örgütü operasyonunda Samsun merkez ve 3 ilde 57 kişi gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İlimizde faaliyet yürüten Organize Suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Organize Suç örgütünün; kasten adam öldürme/azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, işyeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması suçlarının işlediği tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla; bu sabah eş zamanlı olarak Samsun merkezli olmak üzere, İstanbul-Adana-Ordu illerinde 111 ekip ve 528 personelle operasyon yapılmış; şüpheli şahıslarla bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda; 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1.168 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 adet kartuş ve 30 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirilmiş olup 57 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."