Şehit ve gazi yakınlarına örnek uygulama

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi ve Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu ile beraber yürütülen çalışmada, şehit ve gazi yakınlarına evlerinde kimlik değişimi yapılması memnuniyetle karşılandı. Konu hakkında bir açıklama yayımlayan Vakıf Şube Başkanı Gazi Taha Etiz, "Batman Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü örnek bir çalışmaya imza atmıştır. 'Size minnettarız' sözünü öze dönüştürerek, vatanımız için uzuvlarını ve en sevdiklerini feda eden vatan kahramanlarını bu tür uygulamalarla onure etmek, takdir ve memnuniyetle karşıladığımız bir uygulamadır. Kimlik değişimi yapmayan bütün şehit ve gazi yakınlarımızın kimlik değişimlerini evlerini ziyaret ederek yapacağız. Bu uygulamanın diğer kurumlara da örnek teşkil etmesini diler, hassasiyetleri için Batman Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne, Merkez İlçe Nüfus Müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi.