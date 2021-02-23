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: PKK'ya bir darbe daha! 'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

haberleri... , Irak'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 18:49 Son Güncelleme: 23.2.2021 19:04 ABONE OL
Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi | Video

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞINA YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
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