Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi | Video

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞINA YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.