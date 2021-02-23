Son dakika: Interpol'ün aradığı DEAŞ üyesi Fransız yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı kadın, Ankara'da Fransa Büyükelçiliği yakınında polis tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, ülkesinden ayrılarak DEAŞ terör örgütüne katılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransız Sarah Talib'in Ankara'da olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonrasında Fransız kadının ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliğine ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Yapılan takip sonrasında Sarah Talib'i büyükelçiliğe 200 metre mesafede yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Talib'in, ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.